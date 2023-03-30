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Жителей Тараза предупредили о проведении антитеррористических учений

Галина Скрипник
30 Марта 2023, 22:16
Жителей Тараза предупредили о проведении антитеррористических учений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе проходят республиканские антитеррористические учения по пресечению условного акта терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с 30 по 31 марта Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в городе Таразе проводится республиканское оперативно-тактическое учение «Найза-Антитеррор-2023».

«Цель проведения подобного мероприятия - отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма», - пояснили в Жамбылском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Жителей Тараза призвали отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов.


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