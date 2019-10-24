Жителей столицы просят сообщать об опасных участках автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел совещание, где участвовала компания «Аstana.innovations», акимы районов города, Департамент полиции г. Нур-Султан и другие причастные структуры. На совещании обсуждались вопросы безопасности на дорогах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на чат-бот Smart Astana.

Как отмечалось, с начала этого года на дорогах города погибли 23 человека.

Представители Департамента полиции озвучили свои предложения по снижению аварийности на улично-дорожной сети.

Аким отметил, что до начала реализации проектов по безопасности дорожного движения, нужно встретиться с общественностью города – выслушать предложения и просьбы жителей, после запланировать и приступить к реализации.

«Друзья! Вы можете предложить нам мероприятия по снижению аварийности на дорогах, написать замечания, на какие участки в городе нужно обратить особое внимание. Сообща мы сможем улучшить ситуацию на дорогах города. Сегодня мы начинаем собирать ваши замечания, предложения и пожелания. Пишите их по ссылке transcard.kz/ru/bezopasnost

Позже мы также проведем живую встречу с населением, чтобы обсудить эти вопросы. О времени и месте проведения мы также сообщим вам заранее. Будем благодарны за ваши комментарии», - сообщается в чат-боте Smart Astana.