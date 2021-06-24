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    07:05, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Жителей столицы призвали не мусорить на природе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С наступлением летних каникул, отпусков жители столицы все чаще стали выбираться на отдых на природу. При этом зачастую подобные выезды заканчиваются оставлением отходов вдоль берегов рек, на открытых территориях. И большое количество твердо-бытовых отходов на берегу реки Сарыбулак это доказывает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с предприятием «ЖасНұр» проводят работу по очистке от твердых бытовых отходов берегов реки Сарыбулак на территории От ул. Карасай батыра до устья р.Сарыбулак.

    Во время выполнения работ собрано около 7 тонн твердо-бытовых отходов. Основную массу мусора составляют бытовые отходы и полимеры. Полимеры включают в себя пластик, полиэтиленовые пакеты, бутылки, контейнеры для еды, упаковки для торта и т.д.

    Вред полимера для окружающей среды и для человека объясняется тем, что он не разлагается и имеет свойство выделять токсичное вещество, что вредит живому организму, накапливается в огромных количествах, по большей части используется как одноразовый продукт. А сжигание полимера приводит к более плачевному исходу, так как в них содержится более 70 высокотоксичных и канцерогенных веществ.

    Необходимость проведенной работы связана не только с очисткой водной глади и акватории от ТБО, но и является частью работ по сохранению экологии и окружающей среды.

    Акимат города Нур-Султан призывает жителей и гостей столицы к соблюдению чистоты и порядка при выезде на природу, не оставлять мусор за собой, выбрасывать твердо-бытовые отходы только в мусорные контейнеры или урны.


    Теги:
    Астана Экология Акимат Общество
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