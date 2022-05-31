31 Мая 2022 16:29

Жителей столицы предупредили о мошеннической схеме при аренде квартир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наибольшее количество интернет-мошенничеств связано с онлайн-покупкой товаров и онлайн-услугами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил начальник отдела управления криминальной полиции департамента полиции города Нур-Султана Талгат Булегенов, мошенники создают ложные объявления и аккаунты в социальных сетях о продаже тех или иных товаров.

«Мошенники просят предоплату, торопят людей, выставляют очень низкие цены, чем завлекают пользователей, ведут переписку, придумывают отговорки, чтобы не выходить на связь. В этих случаях рекомендуем не торопиться с покупкой. Необходимо удостовериться в наличии товара и его качестве, а также узнать отзывы об интернет-магазине. Попросите продавца продемонстрировать товар по видеозвонку», - сказал на брифинге начальник отдела.

По его словам, самый распространенный вид интернет-мошенничества - аренда квартир через различные сайты.

«Мошенники создают фейковые аккаунты, устанавливают выгодные цены, что сильно завлекает пользователей, торопят, говорят, что у них очень много клиентов и если человек не перекинет задаток, то квартиру сдадут или продадут. Много граждан попадаются на эти уловки, перечисляют деньги, не удостоверившись в наличии этих квартир. Остаются без квартир и без денег», - проинформировал он.

Также распространен вид мошенничества, связанный с услугами доставки через такие компании как «Казпочта» и другие платформы.

«Например, вы разместили объявление о продаже коляски или какой-то одежды. Тут же на ваш абонентский номер поступает через мессенджер предложение о том, что готовы купить ваш товар. Мошенник находится в другом городе или придумывает предлог, говоря об услуге доставки. Он предлагает заполнить анкету, указать реквизиты банковских карт, CVV-код, срок годности карты и написать сумму», - заявил Талгат Булегенов.

«Заполнив все реквизиты, говорят, что якобы за товаром приедет курьер. На самом деле эти услуги не существуют. Та ссылка, которую отправляют пользователям, является фишинговой. Если внимательно посмотреть, есть расхождение: указана лишняя точка, запятая или другая буква. После заполнения по ссылке реквизитов банковской карты, деньги моментально попадают в руки мошенников. Сразу в онлайн-режиме мошенники получают доступ к учетной записи интернет-банкинга наших пользователей, меняют пароли и похищают деньги со счетов. По таким фактам к нам обратилось около 200 лиц», - объяснил спикер.

В полиции предупредили о лжеброкерах, которые выкладывают в сеть различную рекламу о быстром доходе и убеждают инвестировать в различные проекты и криптовалюту.

«Становится модным зарабатывать деньги, сидя за компьютером и не выходя из дома. Если не знаете, как это делать, то лучше не доверять свои деньги посторонним лицам, которые обещают раскрутить их за несколько часов или дней. Лжеброкеры создают торговую площадку, заманивают выгодными биржевыми операциями на криптовалютах, обменниках, драгоценных металлах.

Многие из потерпевших доверили значительные суммы и перечислили на банковские карты либо на биткоин-кошельки. Им обещали приумножить деньги на продаже с криптовалютой на биржах, другим - на спортивных ставках», - сказал Талгат Булегенов.

Ранее сообщалось, что общий материальный ущерб от интернет-мошенничеств в Нур-Султане превысил 1 млрд 150 млн тенге. По данным департамента полиции, с начала года в столице зарегистрировано около 1400 фактов мошенничества.