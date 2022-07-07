7 Июля 2022 13:01

Жителей столицы предупредили о фейковых организаторах банкетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась жительница города Нур-Султана. Неизвестный, воспользовавшись ее доверчивостью, завладел деньгами в сумме более полмиллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

Женщина позвонила по объявлению о сдаче в аренду банкетного зала. Мошенник, представившись администратором ресторана, пообещал организовать и провести мероприятие с большим количеством гостей. Он взял предоплату в размере 590 тыс. тенге, объяснив это тем, что нужно заранее забронировать помещение. После этого не выходил на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП района «Алматы» департамента полиции г. Нур-Султана задержан 33-летний житель столицы. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Полицейские просят граждан быть бдительными, проверять достоверность предлагаемых услуг и товаров, отказаться от сомнительных сделок, а также не совершать предоплату.