Жителей столицы набирают на общественные работы в период купального сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Астанчан набирают на общественные работы в период купального сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС столицы.

«В рамках подготовки к купальному периоду для осуществления общественных работ среди жителей столицы, городским акиматом проводится набор на трудовую деятельность, не требующую предварительной профессиональной подготовки. Выход на работу будет проводиться посменно до конца 2020 года, с заработной платой 73 100 тенге в месяц. Набор проводится в КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана», ул. Бейбітшілік, 25 тел. 55-89-35, 8 778 577 46 92. Всех желающих приглашаем прийти в Центр занятости (кабинет 202/2) и внести свою лепту в обеспечение безопасности жителей и гостей столицы в купальный период текущего года», - сообщили в ДЧС города Нур-Султана.