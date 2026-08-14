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    Жителей старшего поколения ВКО научили распознавать интернет-мошенников

    Прокуратура Восточно-Казахстанской области в рамках идеологемы «Закон и порядок» инициировала постоянную социальную акцию «Правовая забота», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Восточно-Казахстанской области.

    Жителей старшего поколения ВКО научили распознавать интернет-мошенников
    Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

    Особое внимание в ее рамках уделяется старшему поколению — людям, которые не всегда успевают адаптироваться к стремительно меняющимся цифровым технологиям и потому чаще могут стать жертвами интернет-мошенников.

    Сотрудники прокуратуры Усть-Каменогорска совместно с сотрудниками подразделения киберполиции рассказали участникам о наиболее распространенных схемах интернет-мошенничества и на конкретных примерах показали, как распознать обман и не потерять свои деньги.

    Пенсионеры_телефон_мошенники
    Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

    Сегодня преступники активно используют телефонные звонки, мессенджеры и социальные сети, выдавая себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или других организаций. Они рассчитывают на растерянность, доверие и желание человека быстро решить возникшую «проблему».

    Поэтому одна из главных задач «Правовой заботы» — не просто предупредить об опасности, а научить распознавать ее. Знание основных схем мошенничества и простых правил цифровой безопасности может стать лучшей защитой от преступников.

    Соцсети Пенсионеры Регионы Казахстана Полиция Интернет-мошенничество Прокуратура Общество Усть-Каменогорск Кибербезопасность
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор