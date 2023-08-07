Жителей Шахтинска эвакуируют из-за падения ступеней ракеты «Союз-2.1б»

ХАБАРОВСК. КАЗИНФОРМ - В России, в Хабаровском крае, 11 августа эвакуируют жителей одного из поселков из-за предполагаемого падения ступеней ракеты «Союз-2.1б», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В предполагаемую зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Буреи. Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 07:30 (14:30 мск)», - написал в своем Telegram-канале глава Верхнебуреинского района края Алексей Маслов.

Маслов отметил, что 7 августа состоялось первое заседание штаба по подготовке плана действий при прохождении ракеты-носителя со спутником «Луна-25» над территорией Верхнебуреинского района. Глава муниципального образования подчеркнул, что выезд в зону падения первой ступени запрещен.

С космодрома Восточный 11 августа планируется старт ракеты «Союз-2.1б» для запуска первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25».​