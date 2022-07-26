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Жителей Семея наградили за спасение людей на воде
26 Июля 2022 20:17

Жителей Семея наградили за спасение людей на воде

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителей Семея наградили за спасение людей на воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В кризисном центре управления по чрезвычайным ситуациям города Семея временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области Алексей Штыкель наградил почетными грамотами жителей города за спасение людей на воде.

21 июля во время рыбалки в районе понтонного моста Дархан Мухамеджанов увидел тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Было установлено, что ребенок потянулся за обувью и упал в воду, а после не смог выбраться самостоятельно.

Второй случай произошел 24 июля в районе «Нефтебазы» (правый берег). Во время купания мужчина, 1983 года рождения, потерял сознание в воде и начал тонуть. Сергей Фоминых, Ержан Жангиров, Виктор Глинских бросились к нему на помощь. Вытащив из реки обездвиженного пострадавшего, оказали первую медицинскую помощь, привели его в сознание и передали врачам скорой помощи.

«Примите слова благодарности за спасенные человеческие жизни. Ваш поступок достоин только уважения и восхищения. Вы являетесь настоящими героями и примером мужественности, храбрости, самоотверженности» - обратился к награжденным Алексей Штыкель.


Фото: ДЧС ВКО



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