Жителей сельских населенных пунктов ЗКО обеспечивают жильем

В Западно-Казахстанской области активно ведется работа по обеспечению жильем населения, передает агентство Kazinform.

В 2023 году в сельских населенных пунктах Западного Казахстана введено в эксплуатацию 105 квартир. В частности, в Акжаикском районе — 48 квартир, в Каратобинском — 12 квартир, в Чингирлауском — 45 квартир.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета дополнительно приобретено 202 квартиры для социально уязвимых слоев населения, проживающих в сельской местности.

В текущем году в ЗКО для очередников сельских населенных пунктов планируется ввести в эксплуатацию 6 арендных жилых домов и приобрести 758 квартир. В результате, около 900 семей получат собственное жилье.

Обеспечение жильем населения и строительные работы находятся на непосредственном контроле акима области Наримана Турегалиева.