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    20:38, 17 Май 2024 | GMT +6

    Жителей сельских населенных пунктов ЗКО обеспечивают жильем

    Жителей сельских населенных пунктов ЗКО обеспечивают жильем
    Фото: акимат

    В Западно-Казахстанской области активно ведется работа по обеспечению жильем населения, передает агентство Kazinform.

    В 2023 году в сельских населенных пунктах Западного Казахстана введено в эксплуатацию 105 квартир. В частности, в Акжаикском районе — 48 квартир, в Каратобинском — 12 квартир, в Чингирлауском — 45 квартир.

    Кроме того, за счет средств республиканского бюджета дополнительно приобретено 202 квартиры для социально уязвимых слоев населения, проживающих в сельской местности.

    В текущем году в ЗКО для очередников сельских населенных пунктов планируется ввести в эксплуатацию 6 арендных жилых домов и приобрести 758 квартир. В результате, около 900 семей получат собственное жилье.

    Обеспечение жильем населения и строительные работы находятся на непосредственном контроле акима области Наримана Турегалиева.

    Теги:
    Село ЗКО Очередь на жилье Акимат Жилье
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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