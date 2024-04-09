Жителей разрушенного паводками села переселят в райцентр в Актюбинской области

Для жителей села Екпетал Уилского района Актюбинской области, дома которых были разрушены при паводках, новое жилье построят в райцентре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время паводка вода попала в дома жителей села Каратал сельского округа имени Ш. Берсиева и села Екпетал Уилского сельского округа. В результате в селе Екпетал были разрушены все жилища. Население села, расположенного в 5 километрах от центра района, теперь расселят в самом Уиле.

— Ауыл Екпетал расположен в котловане. Когда вода спала, жителей села эвакуировали и перевезли в райцентр. Теперь планируем построить дома для жителей села Екпетал в самом Уиле. Состоялась встреча с жителями, они дали свое согласие. На территории между участками 482 — 690 имеются свободные места под жилищное строительство. Инфраструктура для жилищного строительства, то есть газ, вода, полностью подведена. На этих территориях мы планируем построить жилье для жителей села Екпетал, — сообщил аким Уилского района Аскар Казыбаев.

В новом жилом районе села Уил также предусмотрен земельный участок для строительства школы на 1500 мест и детского сада на 90 мест.

Напомним, 29 марта в Уилском районе было объявлено чрезвычайное положение.