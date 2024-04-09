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    11:00, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Жителей разрушенного паводками села переселят в райцентр в Актюбинской области

    паводки
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Для жителей села Екпетал Уилского района Актюбинской области, дома которых были разрушены при паводках, новое жилье построят в райцентре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Во время паводка вода попала в дома жителей села Каратал сельского округа имени Ш. Берсиева и села Екпетал Уилского сельского округа. В результате в селе Екпетал были разрушены все жилища. Население села, расположенного в 5 километрах от центра района, теперь расселят в самом Уиле.

    — Ауыл Екпетал расположен в котловане. Когда вода спала, жителей села эвакуировали и перевезли в райцентр. Теперь планируем построить дома для жителей села Екпетал в самом Уиле. Состоялась встреча с жителями, они дали свое согласие. На территории между участками 482 — 690 имеются свободные места под жилищное строительство. Инфраструктура для жилищного строительства, то есть газ, вода, полностью подведена. На этих территориях мы планируем построить жилье для жителей села Екпетал, — сообщил аким Уилского района Аскар Казыбаев.

    В новом жилом районе села Уил также предусмотрен земельный участок для строительства школы на 1500 мест и детского сада на 90 мест.

    Напомним, 29 марта в Уилском районе было объявлено чрезвычайное положение.

    Теги:
    Атырауская область Село Регионы Казахстана Регионы Происшествия Переселение Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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