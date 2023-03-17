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Жителей поселка Каратал в Актюбинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления

17 Марта 2023, 20:53
Жителей поселка Каратал в Актюбинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления Кадр из видео

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Угроза подтопления поселка Каратал возникла в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало подпора воды в западной части населенного пункта, в результате чего произошел размыв обваловки. Возникла угроза подтопления населенного пункта.На месте находятся аким области Е. Тугжанов и начальник ДЧС области. Местными исполнительными органами проводится эвакуация жителей в сельскую школу п.Каратал, а также работы по восстановлению размытого участка обваловки.

Из города Актобе и ближайших районов выдвинулась группа сил и средств ДЧС.
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