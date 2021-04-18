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    17:35, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Жителей Петропавловска оштрафовали за нарушение правил выгула животных

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек к ответственности привлекли 1654 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, из 1654 нарушителей 137 заплатили штрафы. В Петропавловске за то же нарушение 496 горожан предупредили, 16 – оштрафовали.

    С наступлением тепла сотрудники полиции активизировали подворные обходы микрорайонов города. Участковые разъясняют горожанам, что на детских площадках, территории дошкольных, школьных и медучреждений, парков, скверов, стадионов выгул собак запрещен. На выгуле собака обязательно должна носить намордник и находиться на поводке. Необходимо иметь при себе специальный пакет, чтобы убрать за своим питомцем.

    «Составление протоколов не самоцель. Главное – обеспечить безопасность людей, сохранить чистоту улиц и обеспечить соблюдение санитарных нормативов. Подробнее «О Правилах содержания и выгула собак и кошек» можно ознакомиться в решении маслихата Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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