22 Мая 2022 15:48

Жителей Пекина начали помещать в ковид-гостиницы

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Около 5 тыс. жителей Пекина переведены на семидневный централизованный карантин в ковид-гостиницы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Бэйцзин Жибао».

По информации издания, начиная с пятницы в ковид-гостиницы стали расселять жителей квартала Наньсинъюань столичного района Чаоян. Такое решение принято после того, как в 8 жилых домах этого квартала выявлено 26 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Местными властями для размещения почти 5 тыс. жителей выделено более 4000 номеров в 57 гостиницах китайской столицы.

После перевода людей в ковид-гостиницы, в квартирах, в которых были выявлены положительные случаи заболевания коронавирусом будет проведена плановая дезинфекция.

Начиная с этих выходных, жителям столичного района Хайдянь рекомендовано работать на дому, а режим дистанционной работы в других четырех районах китайской столицы (Чаоян, Фэнтай, Шуньи и Фаншань) продлен до 28 мая.

Как ранее сообщалось, начиная с 22 апреля в Пекине стали вводить ограничения из-за локальной вспышки коронавируса. В столице КНР приостановлена работа культурных и развлекательных заведений, фитнес-залов, запрещено проведение культурно-массовых мероприятий. Рестораны и заведения общепита работают только через сервисы доставки и навынос. Муниципальные власти приостановили работу более 100 станций Пекинского метрополитена. В ряде столичных районов приостановлена работа общественного транспорта (пассажирские автобусы) и служб такси.

С конца апреля практически ежедневно жители Пекина проходят ПЦР-тестирование. Без отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 48 часов, вход в общественные места, супермаркеты, поликлиники запрещен.