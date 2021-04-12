Жителей Павлодарской области штрафуют  за появление в пьяном виде в общественных местах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция наказывает пьяных сельчан за появление в общественных местах. С начала года только в Иртышском районе региона выявили 95 таких случаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Иртышск 38-летний мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, при этом выражался в адрес прохожих нецензурной бранью, вел себя неадекватно. В связи с тем, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 440 КРКоАП», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Суд правонарушителя наказал административным ареста на пять суток, отметили в полиции. С начала года сотрудники полиции Иртышского района выявили 95 правонарушений по статье 440 КРКоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

«По всем фактам в отношении нарушителей составлены административные протоколы и наложены штрафы», - добавили в ведомстве.