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    06:24, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Жителей Павлодарской области штрафуют  за появление в пьяном виде в общественных местах

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция наказывает пьяных сельчан за появление в общественных местах. С начала года только в Иртышском районе региона выявили 95 таких случаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В селе Иртышск 38-летний мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, при этом выражался в адрес прохожих нецензурной бранью, вел себя неадекватно. В связи с тем, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 440 КРКоАП», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    Суд правонарушителя наказал административным ареста на пять суток, отметили в полиции. С начала года сотрудники полиции Иртышского района выявили 95 правонарушений по статье 440 КРКоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

    «По всем фактам в отношении нарушителей составлены административные протоколы и наложены штрафы», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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