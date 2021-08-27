Жителей Павлодарской области наградили за вклад в развитие региона

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Благодарственные письма и почётные грамоты вручили тем, кто помогает поддерживать межэтническое согласие в регионе и решать социальные проблемы, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарцев, которые помогли региону развиваться, наградили во время встречи в Доме дружбы. Круглый стол организовали ко Дню Конституции. На встрече участники обсуждали, как за годы независимости изменился регион, культурные достижения в области и роль общественных организаций.

Глава региона Абылкаир Скаков вручил почётные грамоты главному редактору журнала «Найзатас» Асылу Абишеву, руководителю реабилитационного центра «Самал» Зинаиде Багненко и главе центра медиации «Қоғамдық келісім» Ольге Николашиной.

По словам акима области, поощрили тех, кто внёс вклад в межэтническое развитие, помогает решать социальные проблемы в регионе.

«Гражданский сектор, который аккумулирует наиболее активных и неравнодушных граждан страны, деятельно участвует в реализации конституционного права на свободу объединений и вносит свою лепту в модернизацию страны, – считает глава региона. – Наша область – один из общепризнанных лидеров страны в развитии социального партнёрства. Наши неправительственные организации, объединённые в Гражданский альянс области, известны эффективными социальными проектами. Один из таких – реабилитационный центр «Самал», который уже много лет является нашим партнером в оказании услуг детям с особенными образовательными потребностями».

Руководитель реабилитационного центра Зинаида Багненко отметила, что государство может быть динамичным, с высоким качеством жизни, только если в стране активное гражданское общество.



«Развитие Казахстана как динамичного, современного государства с высокими стандартами качества жизни возможно только на основе активизации человеческого потенциала, предприимчивости граждан и дальнейшего становления гражданского общества, – подчеркнула спикер. – Основной Закон страны аккумулирует в себе эти идеи, в том числе признаёт основополагающим принципом деятельности республики общественное согласие и благополучие граждан. Это делает Конституцию РК важнейшим фактором политической стабильности, гарантом гражданского мира, социального и национального согласия».



По мнению Зинаиды Багненко, одного из самых больших достижений в стране – закрытия ядерного полигона – удалось добиться благодаря общественным объединениям. Гражданские организации для защиты прав различных соцгрупп начали появляться с конца 1980-х, одно из них – движение «Невада – Семипалатинск». Участники объединения требовали закрыть ядерный полигон, им удалось остановить 11 из 18 взрывов. Зинаида Багненко считает, что движение оказалось успешным, потому что «впервые в мире взаимодействовали народная и парламентская дипломатии».



«Гражданская активность и последовательная политика Нурсултана Назарбаева в области разоружения и нераспространения превратили нашу страну в лидера антиядерного движения в планетарном масштабе. Мы сделали то, что было не по силам даже великим державам. Это стало первым реальным шагом к всеобщему ядерному разоружению в мире, – добавила руководитель центра «Самал». – Гражданское общество как партнер государства, пользуясь всеми конституционными принципами, апеллирует к естественным, неотчуждаемым правам человека, создает необходимые условия для наиболее полного удовлетворения потребностей личности, социальных групп для надёжной защиты их интересов».



Во время встречи оценили вклад в развитие региона директора областного археологического центра Тимура Смагулова, председателя общественного фонда «Кайсар KZ» Алмагуль Козбаевой и директора Института политических исследований Ильдара Калиева. Им вручили благодарственные письма.

Фото Валерия Бугаева