Жителей области Абай просят запастись углем до начала холодов

В области Абай вопрос поставки угля находится на особом контроле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в облакимате, на текущий момент общая потребность в угле для региона на предстоящий отопительный сезон составляет 1,245 млн тонн. Из них для населения – 567,9 тыс. тонн, для централизованных теплоисточников – 595,4 тыс. тонн, бюджетные организаций – 84,5 тыс. тонн.

Для обеспечения своевременной поставки угля в коммунально-бытовой сектор региона, совместно с АО «Каражыра» и АО «КТЖ», разработан график поставки вагонов для своевременной погрузки угля с угольных разрезов. На сегодняшний день на железнодорожных тупиках области имеется 13,3 тыс. тонн угля, в том числе по г. Семей - 9 тыс. тонн, Аягозскому району - 3,4 тыс. тонн, Жарминскому району - 200 тонн, Бородулихинскому району - 660 тонн.

«Прошу население приобретать уголь до начала холодов, во избежание очередей и спекуляции цен на уголь. Также стоит отметить, что реализация угля является конкурентной средой, где регулирование и контроль цен на товар осуществляет уполномоченной орган в данной сфере», - сказал руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ области Абай Алтынбек Адилбеков.

В акимате отметили, что в настоящее время нет ажиотажа на железнодорожных тупиках, и поставки угля осуществляются в соответствии с заявками и планированием.