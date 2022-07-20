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Жителей Нур-Султана призвали не посещать места массового скопления людей
20 Июля 2022 13:04

Жителей Нур-Султана призвали не посещать места массового скопления людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач г. Нур-Султан Сархат Бейсенова призвала граждан без крайней надобности не посещать места массового скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые гости и жители столицы! Призываю всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете», - сказала Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга.

Она сообщала, что при переходе в «желтую» зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции.

«Вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции. Поэтому противостоять росту заболеваемости мы можем только пройдя вакцинацию и ревакцинацию. Дорогие сограждане, не рискуйте своим здоровьем, здоровьем своих близких! Вакцинируйтесь от коронавируса! А также, несмотря на нахождения столицы в «зеленой» зоне, по решению МВК рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте. Берегите себя!», - добавила Сархат Бейсенова.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация по КВИ в столице ухудшилась. За последние две недели в столице зарегистрировано 3 970 случаев коронавирусной инфекции.


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Автор:
Корреспондент
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