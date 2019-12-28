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вчера 17:31
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Жителей Нур-Султана и Шымкента предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 28 декабря ожидаются в двух городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
28 декабря в городах Нур-Султан и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Актобе, Алматы, Балхаше, Караганде, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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