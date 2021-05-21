Жителей нескольких городов обманула мошенница из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области установили личность мошенницы, жертвами которой стали жители несколько городов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пострадавшие – в основном люди в возрасте – перечисляли преступнице от 100 до 300 тысяч тенге. Злоумышленница обещала «быструю раскрутку денег» и 30-ти процентную прибыль. Деньги ей доверили не только североказахстанцы, но и жители Актобе, Тараза, Кызылорды и других городов. Всего – девять эпизодов.

«33-летняя уроженка Айыртауского района проживает в Кокшетау. По ее словам, какое-то время назад потеряла телефон и банковскую карточку, теперь ими мог воспользоваться кто угодно. В правдивость версии полицейские не поверили. Сотрудник следственного подразделения Асылхан Тулегенов провёл тщательную проверку всех обстоятельств и установил, что именно подозреваемая вела переписку в мессенджере WhatsApp с потерпевшими и пользовалась деньгами, которые ей перечисляли», - сообщили в пресс-службе.

Собранные материалы направлены в Кокшетау. Там будет продолжено досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».