Жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат чистой питьевой водой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с проводимой работой по строительству инженерных сетей с целью обеспечения жителей Наурызбайского района бесперебойной системой водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблема с водоснабжением – одна из самых острых в Наурызбайском районе, жители которого не раз озвучивали ее на встречах с акимом города в минувшем и начале текущего года.

«Доля городского водоснабжения в районе всего 30%, остальное – частные скважины и открытый водозабор из рек Каргалы и Аксай, который не обеспечивает должного качества воды. По поручению Бакытжана Сагинтаева в прошлом году с целью решения острых социальных задач были пересмотрены бюджетные расходы и начаты строительные работы», - сообщили в пресс-службе акимата.

На первом этапе началось строительство водопроводных и канализационных сетей сразу в шести микрорайонах Наурызбайского района: Курамыс, Таужолы, Акжар, Жайлау, Тастыбулак, Шугыла, а также фильтровальной станции на реке Карагайлы. Благодаря этому доступом к питьевой воде будут обеспечены более 48 тысяч жителей района. Работы планируется завершить в следующем году. Всего в районе будет проложено 121,5 км водопровода, 85 км сетей водоотведения, что в свою очередь обеспечит центральным водоснабжением и водоотведением практически все микрорайоны.

Сегодня аким ознакомился с работами в микрорайонах Жайлау и Акжар, где ведется строительство инженерных сетей, и посетил строительную площадку фильтровальной станции «Каргалы».

Бакытжан Сагинтаев отметил, что от качества питьевой воды зависит самочувствие и здоровье горожан. Поэтому были приняты беспрецедентные меры по реализации проекта обеспечения чистой питьевой водой жителей Наурызбайского района.

«В соответствии с принципом «Город без окраин» будем создавать условия для обеспечения одинаково высокого уровня качества жизни для всех жителей Алматы», – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев, поручив строго контролировать качество работ. По просьбе жителей улиц, где закончили укладывать сети, аким города поручил сразу асфальтировать дороги, не дожидаясь окончания всего объема работ, чтобы не создавать дополнительных неудобств.

В мае текущего года начато строительство фильтровальной станции «Каргалы». Проект предусматривает строительство водозаборного сооружения, что позволит увеличить мощность в 10 раз – с 1440 кубометров воды в сутки до 15 тысяч. Реализация проекта позволит обеспечить водоснабжением 4 микрорайона, 77 улиц и 3015 жилых домов.

В ходе рабочего объезда аким города также ознакомился с ходом берегоукрепительных работ на реке Каргалы. Работу по укреплению склонов габионной конструкцией по улице Тажиева, улице Изгилик и территории с/о Пищевик планируется завершить в сентябре.

Также планируются укрепление русла реки Каргалы и реконструкция мостового переезда через реку Тастыбулак в мкр «Акжар».

Напомним, вчера аким ознакомился с развитием Жетысуского района города.