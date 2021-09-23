Жителей Кокшетау подозревают в серийной краже скота в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области задержали троих жителей Кокшетау, подозреваемых в краже скота на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, задержанные арестованы. По факту краж проводится досудебное расследование по уголовной статье «Скотокрадство», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Оперативные мероприятия длились несколько месяцев. Первое преступление зарегистрировали осенью прошлого года в Айыртауском районе. Злоумышленники ночью сорвали навесной замок в сарае и увели лошадь. «По горячим следам» выйти на след скотокрадов не удалось. В лесу, вблизи села, полицейские обнаружили внутренности и шкуру животного. Еще одна кража в районе произошла весной этого года. С вольного выпаса похитили быка. Хозяева обратились в полицию лишь через несколько дней.

«Раскрытие этих преступлений находились на особом контроле. Каждый факт скотокрадства – это большой ущерб для сельчанина, для которого нередко разведение скота – единственный источник дохода. В сентябре по подозрению в совершении преступлений были задержаны трое жителей города Кокшетау. Ущерб сельчанам восстановлен»», - рассказал начальник отдела Айыртауского района Марат Серкешев.