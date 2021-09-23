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    14:23, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Жителей Кокшетау подозревают в серийной краже скота в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области задержали троих жителей Кокшетау, подозреваемых в краже скота на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, задержанные арестованы. По факту краж проводится досудебное расследование по уголовной статье «Скотокрадство», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

    Оперативные мероприятия длились несколько месяцев. Первое преступление зарегистрировали осенью прошлого года в Айыртауском районе. Злоумышленники ночью сорвали навесной замок в сарае и увели лошадь. «По горячим следам» выйти на след скотокрадов не удалось. В лесу, вблизи села, полицейские обнаружили внутренности и шкуру животного. Еще одна кража в районе произошла весной этого года. С вольного выпаса похитили быка. Хозяева обратились в полицию лишь через несколько дней.

    «Раскрытие этих преступлений находились на особом контроле. Каждый факт скотокрадства – это большой ущерб для сельчанина, для которого нередко разведение скота – единственный источник дохода. В сентябре по подозрению в совершении преступлений были задержаны трое жителей города Кокшетау. Ущерб сельчанам восстановлен»», - рассказал начальник отдела Айыртауского района Марат Серкешев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Скотокрадство Правоохранительные органы
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