Жителей Карагандинской области призвали не поддаваться на провокации
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцев призвали проявить благоразумие, не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Представители разных профессий выражают свое мнение касательно сложившейся социально-экономической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«События в нашей стране не могут оставить нас равнодушными. На протяжении последних дней мы наблюдаем волнения народа и надеемся, что люди не станут жертвами провокаторов. Президент Касым-Жомарт Токаев прислушался к мнению людей и их требованиям. Правительство подало в отставку. Я призываю жителей страны, молодёжь не вестись на провокации и набраться терпения. Единство и мир – главные ценности нашей страны», - сказал декан филологического факультета КарУ имени Е. А. Букетова Елдос Туйте.
«Всех нас беспокоят события, которые произошли вчера. Власти реагируют на требования людей и принимают срочные меры. Нужно сохранить единство и мир», - подчеркнул актёр Карагандинского областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина Кайрат Кемалов.
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