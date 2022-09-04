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Жителей и гостей Узбекистана попросили не посещать Самарканд из-за саммита ШОС

Автор:  
Мадибек Джанибеков
4 Сентября 2022, 18:00
Жителей и гостей Узбекистана попросили не посещать Самарканд из-за саммита ШОС

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Жителей и гостей Узбекистана попросили не посещать Самарканд 14-17 сентября в связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

По данным ведомства, в связи с проведением мероприятия высокого уровня закроют движение для автомобилей, включая общественный транспорт на улицах Ибн Сина, Бустонсарой, Намозгох, Садриддин Айни, Регистанской, Рудаки, Усто Умар Джуракулова, Ислама Каримова, Беруний, Мирзо Улугбека, Гулобод, Мукими и Дагбитской, а также на территориях Университетского бульвара, Афросиаб, святыни Шахи Зинда.

«Просим тех, кто запланировал визит в Самарканд 14 - 17 сентября, перенести свой визит на другую дату. В эти дни въезд в Самарканд ограничат», - сообщили в УВД.

В эти дни въездные дороги в Самарканд закроют, а для транзитных автомобилей организуют объездные пути. В виде исключения разрешается передвигаться по улицам тем, кто нуждается в экстренной медицинской помощи и работникам управления по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что за 7 месяцев текущего года Узбекистан посетили более 700 тыс. казахстанских туристов.


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