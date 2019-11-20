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Жителей и гостей Алматы предупредили о гололеде
20 Ноября 2019 22:45
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы предупредил горожан о гололеде и дал свои рекомендации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В ночное время и в течение дня 21 ноября в городе Алматы ожидается выпадение снега, в период которого прогнозируются гололедные явления. В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог, рекомендуем водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров», - сообщили в акимате.
Вместе с тем, пешеходов попросили соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки, не подходить близко к многоэтажным зданиям из-за падения с крыш снега, сосулек.
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