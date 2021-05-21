Жителей горящей многоэтажки спасли полицейские в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские проявили профессионализм и мужество, спасая жителей горящего дома. Пожар произошел на втором этаже многоэтажки в микрорайоне Акмешит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, во время пешего патрулирования, к сотрудникам полиции Талгату Шалкарбаеву, Ержану Анапияеву и Бектуру Сатенову обратился житель района, который сообщил, что пылает одна из квартир соседнего дома.

П олицейские проинформировали службу по чрезвычайным ситуациям о произошедшем и направились к месту возгорания. Первым делом стражи порядка принялись эвакуировать всех жителей подъезда. Также им сообщили, что в горящей квартире проживает пожилая женщина.

Полицейские попросили у соседей топор и взломали дверь. Оттуда они на руках вынесли 54-летнюю женщину, находящуюся в бессознательном состоянии. После Талгат Шалкарбаев, взяв два огнетушителя из подоспевшей авто патрульной полиции, предпринял попытки к тушению огня, чтобы не дать ему перекинуться на соседние квартиры.

«Когда мы только прибыли к месту пожара, то слышали треск и гул, который шел со стороны горящей квартиры. Пламя уже пылало во всю и мы сразу же решили эвакуировать граждан. Кто-то спал, кто-то уже выходил самостоятельно. Была паника, в подъезде ничего не было видно – все заволокло густым дымом. Мы выносили детей и помогали пожилым, будили соседей и выводили всех в безопасное место. Каждый полицейский на нашем месте сделал бы то же самое. Самое главное – спасение человеческих жизней», – отметил полицейский, участвующий в спасательной операции, Бектур Сатенов.

Жители поблагодарили стражей порядка, которые, рискуя собой, спасли их жизни.



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