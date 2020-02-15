Жителей горящего дома спасли военнослужащие Нацгвардии в Жамбылской области
КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в поселке Сортобе Кордайского района Жамбылской области гвардейцы эвакуировали 5 жителей горящего дома, в том числе 3 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
Сегодня утром около 7 часов 30 минут войсковым нарядом воинской части 6654 было замечено задымление крыши одного из жилых домов. Информация была немедленно передана офицеру оперативного штаба организованной группы Национальной гвардии. Оперативным штабом к месту пожара было направлено два пожарных расчета, которые в течение трех минут после оповещения были на месте.
Войсковым нарядом в составе начальника капитана Ержана Арыстанбекова и патрульных рядовых Ерканата Базарбай и Нурбека Дуйсенбина было эвакуировано 5 жильцов дома, в том числе 3 детей, и был оцеплен район возгорания.
Пожарными расчетами проведены аварийно-спасательные работы, причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.
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