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Жителей горящего дома спасли военнослужащие Нацгвардии в Жамбылской области

15 Февраля 2020 14:00
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Жителей горящего дома спасли военнослужащие Нацгвардии в Жамбылской области

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в поселке Сортобе Кордайского района Жамбылской области гвардейцы эвакуировали 5 жителей горящего дома, в том числе 3 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

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Сегодня утром около 7 часов 30 минут войсковым нарядом воинской части 6654 было замечено задымление крыши одного из жилых домов. Информация была немедленно передана офицеру оперативного штаба организованной группы Национальной гвардии. Оперативным штабом к месту пожара было направлено два пожарных расчета, которые в течение трех минут после оповещения были на месте.

Войсковым нарядом в составе начальника капитана Ержана Арыстанбекова и патрульных рядовых Ерканата Базарбай и Нурбека Дуйсенбина было эвакуировано 5 жильцов дома, в том числе 3 детей, и был оцеплен район возгорания.

Пожарными расчетами проведены аварийно-спасательные работы, причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия, МВД РК,
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