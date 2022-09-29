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Жителей Флориды эвакуируют из-за урагана «Иен»

Редактор:  
Алла Серикбаева
29 Сентября 2022, 16:38
Жителей Флориды эвакуируют из-за урагана «Иен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ураган «Иен» добрался до Флориды. По мере продвижения по территории полуострова он ослаб с четвертой категории до второй, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 42 м/с, а местами достигает 70 м/с.

Национальная метеорологическая служба предупредила о «катастрофическом» штормовом приливе и возможности торнадо.

Около 2,5 млн жителей Флориды подлежали обязательной эвакуации. По сообщениям, около 600 тыс. домов и предприятий испытывают перебои с электричеством.

Ураган двигается на северо-восток со скоростью 13 км/ч.

Американские СМИ отмечают, что ураган «Иен» сопоставим с самым сильным штормом за всю историю на западном побережье Флориды: скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана «Чарли» в 2004 году.

По прогнозам метеорологов, «Иен» будет бушевать на территории США до 6 октября.


Фото: ru.euronews.com


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