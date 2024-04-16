Жителей еще одного села эвакуируют в Актюбинской области
Начались работы по эвакуации жителей села Куйлыс Иргизского района Актюбинкой области. Здесь проживает более 500 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Около 900 человек были эвакуированы из сел Нура, Мамыр и Бельшер Иргизского района. В настоящее время вода добралась до сел Мамыр и Нура.
Сотрудники ДЧС, представители местных исполнительных органов и волонтеры проводят работы по укреплению берегов для защиты населенных пунктов Куйлыс и Жасанбай.
— В Нуринском сельском округе вода подтопила 34 дома и 5 построек. В селе Майыр вода подтопила 10 домов. Здесь обрушились два дома. В настоящее время в селе Тауп ведутся работы по переселению жителей. Здесь проживает более 500 человек, половина из них — это женщины и дети. Сначала мы перевозим женщин и детей, а также пенсионеров, — сказал аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов.
По словам акима сельского округа Тауп Камала Тилеужанова, в селе имеется семь машин. Вся техника мобилизована для укрепления водозащитных сооружений
— В селе проживает 541 человек. Мы отправили группу людей на вертолете в райцентр. Пока перевозим только женщин и детей, мужчины остаются. Для быстрой эвакуации используется авиация. Вокруг села везде вода. Переправиться можно только на лодке или внедорожнике. Но вертолет позволяет осуществить быструю эвакуацию. На самом деле к нам пришла вода из реки Иргиз. Сейчас идет подготовка к приходу воды из реки Торгай. Мы являемся одним из последних пунктов, куда поступает вода из реки Иргиз. После нас только ауыл Жайсанбай, — отметил аким Таупского сельского округа Камал Тилеужанов.
Отметим, что на сегодняшний день из сел эвакуировано 887 человек. 357 из них были размещены в пункте эвакуации.