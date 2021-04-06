Жителей двух районов выслушал главный акмолинский полицейский

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Акмолинской области посетил Жаксынский и Жаркаинский районы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Рабочий визит в Жаксынский район главный акмолинский полицейский генерал-майор Арманбек Баймурзин начал с приема граждан в участковом пункте полиции № 7 села Жана-Кийма, который обслуживает участковый инспектор лейтенант Сансызбай Омаров.

На личном приеме к генерал-майору обратился 45-летний житель села, который посетовал на проблему несвоевременной очистки дорог от снега. По словам мужчины, он столкнулся с этим, когда не смог доставить своего болеющего ребенка в больницу. На помощь мужчине пришел участковый инспектор, который и отвез его и ребенка в медицинское учреждение.

Арманбек Баймурзин вместе с акимом Жаксынского района Бауыржаном Малгаждаровым обязались посодействовать в решении проблемы.

«В настоящее время участковый инспектор Сансызбай Омаров обслуживает пять населенных пунктов, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. С просьбой закрепить за селом еще одного участкового инспектора обратилась местная жительница Айсулу Ахметова. Она положительно отозвалась о работе Сансызбая Омарова, который состоит в местных чатах в мессенджере WhatsApp и всегда оперативно откликается на вопросы граждан», - отметили в ведомстве.

В участковом пункте полиции села Белагаш за помощью к генералу обратилась Светлана Хиллерт по вопросу документирования 30-летней дочери, которая приехала в Казахстан в 2001 году из Тверской области на постоянное место жительства, но на данный момент не имеет документа, удостоверяющего ее личность.

В этот же день руководитель департамента провел встречу с личным составом отдела полиции Жаксынского района, на котором были подведены итоги трех месяцев 2021 года. На совещании были отмечены приоритетные направления деятельности отдела полиции, в том числе повышение качества расследования уголовных дел, дальнейшая профилактика правонарушений, максимальная открытость в деятельности РОП. За активное содействие полиции благодарственные письма из рук главного акмолинского полицейского получили волонтеры района, а также отличившиеся сотрудники РОП.

Поездка в Жаркаинский район началась со встречи с личным составом отдела полиции в ходе рабочего совещания, в котором приняли участие глава местного исполнительного органа Жанболат Хамитов и главный прокурор Жаркаинского района Дмитрий Гришин. Последний довел до сотрудников информацию о подписании Главой государства Закона РК о ратификации изменений в соглашение СНГ о борьбе с хищением автомобилей, обеспечивающего защиту прав владельцев похищенных авто и определяющего механизм оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам. По словам спикера, для совместной борьбы с автоугонами в странах СНГ сформируют информационную базу данных, в которой будет размещаться информация о снятых с учета и поврежденных автомобилях, что повысит эффективность мер по возврату угнанных транспортных средств.

Арманбек Баймурзин посетил также участковые пункты полиции в селах Валиханово и Пятигорское, где совместно с акимом района Жанболатом Хамитовым провел личный прием граждан.

«Жителей Жаркаинского района преимущественно волновали вопросы освещения улиц населенных пунктов, расследования уголовных дел, ремонт дорог и установка дорожных знаков, а также искусственных неровностей. К главному акмолинскому полицейскому жители сел обращались не только с жалобами, но и с конструктивными предложениями. Так, прозвучало предложение об использовании в качестве общественных помощников участковых инспекторов ветеранов органов внутренних дел, имеющих богатый жизненный опыт», - отметили в ведомстве.

Внимательно выслушав сельчан, руководитель департамента дал им ответы и поставил перед руководителями служб и начальником районного отдела полиции соответствующие задачи к решению проблем обратившихся.