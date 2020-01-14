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Жителей Балхаша предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

14 Января 2020 06:27
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Жителей Балхаша предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха, прогнозируются 14 января лишь в одном городе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«14 января 2020 года в городе Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - сообщает ведомство.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Влада Гук

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