Жителей Балхаша предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха, прогнозируются 14 января лишь в одном городе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«14 января 2020 года в городе Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - сообщает ведомство.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



