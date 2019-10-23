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Жителей аварийных общежитий переселят в новые дома в Атырау
23 Октября 2019 20:29
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жителей шести аварийных общежитий переселят в новые дома в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На сегодняшний день в областном центре переселению подлежат жители 12 аварийных общежитий. Для этого в Атырау ведется строительство 6 домов на 240 квартир. До конца года в эксплуатацию будут сданы 3 многоэтажных жилых дома в микрорайоне Береке, что позволит переселить жителей минимум 6 аварийных общежитий. Жители остальных общежитий будут переселены в течение первого полугодия следующего года», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.Фото: 24.kz
Ключевые слова: Атырауская область, Жилье,
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