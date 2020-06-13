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Жителей Атырау предупредили об отключениях света и горячей воды по воскресеньям

13 Июня 2020 21:18
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Жителей Атырау предупредили об отключениях света и горячей воды по воскресеньям

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Жителей Атырау предупредили об отключениях света и горячей воды по воскресеньям с 14 июня по 18 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 14 июня по 18 июля по воскресеньям через Атырау запланирована перевозка 5-ти крупногабаритных изделий с территории речного порта «АтырауӨзен» до строительной площадки газохимического комплекса в Карабатане. Энергетики, учитывая масштабность операции, при передвижении груза будут производить отключения высоковольтных воздушных линий электропередачи напряжением 110/35/10/6/0,4кВ. Некоторые улицы будут временно перекрыты, отключены сети горячего водоснабжения, а также электричество», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Наша справка: Крупногабаритное оборудование было изготовлено в Южной Корее. Затем доставлено в один из портов на Черном море, откуда по Волго-Донскому каналу, Каспийскому морю и реке Урал груз транспортировали до Атырау. Для этих целей в прошлом году был расчищен канал, ведущий из моря в Урал. Канал не расчищался более 30 лет.


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#Атырауская область  
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Автор:

Виктор Сутягин

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