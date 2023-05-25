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Жителей Атырау предупредили об отключении света

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Мая 2023, 06:50
Жителей Атырау предупредили об отключении света pixabay

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об отключении света в части областного центра и пригородных поселков Ракуша, Жанаталап и Акжар предупредили атыраусцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба городского акимата, акционерное общество «Атырау Жарык» уведомило об отключении 25 мая электроэнергии в части города и трех пригородных поселках, где будут проводиться капитальные работы на электрооборудовании.

С 09.30 до 17.00 свет отключат в селах Ракуша и Жанаталап.

С 09.00 до 18.00 на пр.Абулхаирхана д.70/2, 3, 74, 48, в микрорайонах Нурсая, Жеруйык - ул.Маденова, пр.Бейбарыс, 500 и Елорда.

С 10.00 до 17.30 улицы Афанасьева,Червякова, Балгимбаева, Исенова, Бейбарыс, Алиева,

мкр.Атырау ул.Суйесинова, ул.Бурабай. С 10.00 до 17.00 село Акжар - ул.Б.Момышулы.

Энергетика   Атырау  
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