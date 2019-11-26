Жителей Атырау предупредили о временном отключении света и тепла 27 ноября

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Половина Атырау 27 ноября останется без света и тепла примерно на три часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 ноября 2019 года ТОО «Саренс Казахстан» планирует передвижение крупногабаритного груза от производственной площадки ТОО «АтырауНефтеМаш» до строительной площадки газохимического комплекса на территории СЭЗ «НИНТ» Карабатан. При этом маршрут передвижения имеет пресечения с воздушными линиями (ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ). Высота перевозимого груза составляет 11 метров, габариты пересекаемых воздушных линий в настоящее время составляют от 7 до 10 метров. Требуемое отключение ВЛ-110 кВ приведет к прекращению подачи электроснабжения и теплоснабжения населению, в социально-значимые, культурные объекты всего правобережья Атырау и микрорайонов Геолог, Жулдыз, Бесикты, Бирлик, Контейнерный, Мирас, Тендык, мкрн. Привокзальный ул. Бергалиева», - информирует пресс-служба городского акимата.

«Учитывая благоприятный температурный режим на 27 ноября 2019 года, отключение не приведет к серьезным последствиям», - заверили в акимате, уточнив, что отключение электричества и тепла будут произведено примерно на три часа.