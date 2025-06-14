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    21:18, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Жителей Атырау предупредили не выходить на улицу из-за дыма и гари

    В Атырау усилился запах гари из-за горения камыша в природном резервате «Акжайык». Сейчас город окутан дымом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жителей Атырау предупредили не выходить на улицу из-за дыма и гари
    Фото из соцсетей

    13 июня в 13:50 на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» в 15 километрах от села Еркинкала близ города Атырау было зарегистрировано загорание камыша.

    Силы и средства ДЧС и сотрудники ГПР «Ак Жайык» незамедлительно выехали для проведения разведки.

    Жители Атырау жалуются на едкий запах дыма. В социальных сетях пишут: «Атырау в густом дыму», «Горящий камыш — это опасно», «Задыхаемся, скоро задохнёмся».

    Жителей Атырау предупредили не выходить на улицу из-за дыма и гари
    Фото из соцсетей

    По информации группы имиджевой работы и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области, для воздушной разведки и тушения огня сотрудники департамента вылетели на вертолёте МИ-8 АО «Казавиаспас» с водосливным устройством. К тушению привлечены 82 человека и 17 единиц техники.

    — Угрозы распространения огня на населённые пункты нет. Из-за ветра в городе ощущается задымление и запах гари. В целях безопасности просим жителей и гостей Атырау временно воздержаться от выхода на улицу, закрыть окна и двери, не оставлять детей без присмотра, — сообщили в департаменте.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Загрязнение воздуха Регионы Казахстана
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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