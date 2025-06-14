Жителей Атырау предупредили не выходить на улицу из-за дыма и гари

13 июня в 13:50 на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» в 15 километрах от села Еркинкала близ города Атырау было зарегистрировано загорание камыша.

Силы и средства ДЧС и сотрудники ГПР «Ак Жайык» незамедлительно выехали для проведения разведки.

Жители Атырау жалуются на едкий запах дыма. В социальных сетях пишут: «Атырау в густом дыму», «Горящий камыш — это опасно», «Задыхаемся, скоро задохнёмся».

Фото из соцсетей

По информации группы имиджевой работы и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области, для воздушной разведки и тушения огня сотрудники департамента вылетели на вертолёте МИ-8 АО «Казавиаспас» с водосливным устройством. К тушению привлечены 82 человека и 17 единиц техники.