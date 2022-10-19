Жителей Астаны призывают вакцинироваться против гриппа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане происходит рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Берик Кайкенов в ходе конференции на площадке столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас период, когда сезонные острые респираторные заболевания становятся распространенными. Большинство людей не относят грипп к числу тяжелых заболеваний. Однако, при заболевании гриппом большим рискам подвергаются дети, пожилые люди, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца и легких. Мы не должны забывать, что грипп может приводить к развитию тяжелой болезни и к смерти, особенно у людей из группы риска», – сказал Б. Кайкенов.

Спикер сообщил, что в настоящее время в столице происходит рост заболеваемости ОРВИ. Это видно по количеству госпитализированных беременных женщин и детей.

По словам Б. Кайкенова, в конце сентября с диагнозом ОРВИ в стационары ежедневно поступали 3-4 беременных женщины, а теперь 14-16 в состоянии средней степени тяжести. Признаков дыхательной недостаточности и пневмонии у госпитализируемых не наблюдается. Все пациенты проверяются на COVID 19, результаты отрицательные.

Б. Кайкенов отметил, что в текущем эпидемиологическом сезоне по ОРВИ и гриппу, который начался 29 сентября, среди жителей столицы выявлено около семи тысяч случаев ОРВИ, в том числе, среди детей до 14 лет – более четырех тысяч. На текущей неделе произошло снижение заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, на 8,7 %. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года снижение произошло на 27,2 %. Среди беременных женщин с начала октября выявлены 542 случая ОРВИ и гриппа.

Замруководителя управления напомнил, что основными симптомами гриппа являются: острое начало заболевания с резким подъемом температуры до 39-40,5°С; сильная ломота в мышцах и суставах; головная боль, боль в глазах; вялость, слабость и недомогание; снижение или отсутствие аппетита; заложенность носа, незначительный ринит или сухой кашель; может быть боль в горле; иногда тошнота, рвота, диарея. Грипп достаточно сложно дифференцировать от ОРВИ, сходство симптомов определяется интоксикацией.

Спикер подчеркнул, что вакцинация является эффективной профилактической мерой, польза от нее существенно перевешивает возможные риски. Также Б. Кайкенов призвал жителей столицы соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа, и предостерег от самолечения.