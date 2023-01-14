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Жителей Астаны предупредили об опасности схода наледи и снега с крыш

14 Января 2023, 16:47
Жителей Астаны предупредили об опасности схода наледи и снега с крыш

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты Департамента по ЧС Астаны призвали жителей столицы быть осторожными и обращать внимание на скопление снега и наледи при выходе из зданий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи с выпадением большого количества осадков в виде снега и резких потеплений в столице появилась угроза схода снежных и ледяных масс. Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует гражданам соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

При выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание важно уделить безопасности детей.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться.

Возможно, это сход снега или ледяной глыбы, поэтому лучше как можно быстрее отбежать на безопасное расстояние.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Работы по очистке крыш необходимо организовать в соответствии с требованиями техники безопасности.

Внизу, в местах сброса снега, должны быть установлены ограждения и знаки, запрещающие пешеходное движение.


Фото: сайт акимата г. Астаны



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