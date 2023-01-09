Жителей Астаны предупредили о 30-градусных морозах

9 Января 2023, 14:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане неделя началась с сильных морозов и гололеда. Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 30 градусов. Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В эти дни в Астане наблюдается сильный гололед. Дороги и улицы города регулярно посыпаются пескосоляной смесью. Жителям и гостям столицы стоит соблюдать меры безопасности во избежание падений и получения травм. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Между тем, синоптики РГП «Казгидромет» сообщают о сильном похолодании в ближайшие дни.

Так, 9 января в городе наблюдается гололед, ветер северо-западный, западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составляет 24-26 мороза.

10 января ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Столбики термометров опустятся до 30-32 градусов мороза.

Временами небольшой снег прогнозируют 11 января. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 33-35, днем – 25-27 мороза.

Коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме, снегоуборочные работы ведутся бесперебойно.

С утра 9 января на уборку снега в столице вышли более двух тысяч дорожных рабочих, задействовано около 1,5 тысяч единиц спецтехники.

За прошедшую ночь с 8 на 9 января из города вывезли более 39 тысяч кубометров снега, что равно объему 2 349 большегрузов.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли свыше 1,7 млн кубометров снега и наледи.