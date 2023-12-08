Жителей Алматы подключат к подземным источникам водоснабжения

Резервуар «Балхаш» обеспечит водой свыше 20 тыс. жителей мкр. Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный. Жителей верхней части Медеуского района Алматы подключат к подземным источникам водоснабжения до конца 2023 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города Алматы.

Строительство первого масштабного проекта по подключению южной части города к подземным источникам водоснабжения завершат до 25 декабря текущего года. Об этом главе города Ерболату Досаеву доложили в ходе рабочего объезда Медеуского района.

Избавить жителей предгорья от прямой зависимости от горных рек глава города поручил летом текущего года: следствием сильной жары и интенсивного таяния ледников стали локальные селевые выбросы и помутнение рек, что привело к массовым перебоям с водой.

Ранее, в 2022 году было зафиксировано снижение дебета, то есть объема, скважины в 2,5 раза – со 150 до 60 м3. В настоящее время свыше 2 тысяч жителей мкр. Каменское плато не охвачены центральным водоснабжением и канализацией.

В мае текущего года было начато строительство четырех новых водоисточников. Тогда же принято решение провести полную реконструкцию резервуаров и насосной станции «Балхаш». Так, в рамках проекта инженерные сети и объекты Медеуского района дополнительно соединят с имеющимися мощностями подземных водозаборов.

Фото: акимат г. Алматы

Как доложил главе города аким района Еркебулан Оразалин, помимо строительства резервуаров проводится реконструкция трех существующих скважин возле действующей насосной станции «Каптаж». Проводимые работы позволят увеличить объем извлекаемой из скважин воды почти вдвое. В результате строительство резервуаров позволит обеспечить водоснабжением свыше 20 тыс. жителей мкр. Каменское плато, Юбилейный, Кольсай и Музтау.

Также в настоящее время ведутся работы по 4 проектам по строительству сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью 45,8 км. Завершить их планируется в 2024 году. На предстоящие 2 года также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 140 км. К концу 2025 года вопросы по водообеспечению района планируется решить в полном объеме.

- Мы добавляем дополнительные мощности: новые резервуары позволят нам снизить нагрузку на инженерные сети. Проблемы водоснабжения, с которыми мы столкнулись летом текущего года, могут повторяться. По завершении текущего проекта мы подтянем дополнительно воду с Талгарского водовода. Закончим к лету, и все, что выше аль-Фараби, это касается, в первую очередь, Медеуского и Бостандыкского районов, железно обеспечим водой даже в самое жаркое время, – подчеркнул аким Алматы Ерболат Досаев.

Проводимая работа отвечает задачам, поставленным в программе развития Алматы до 2025 года, по обеспечению качественным водоснабжением на территориях, где отсутствуют централизованные коммунальные сети.