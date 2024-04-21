РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:15, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Жителей 11 регионов Казахстана предупредили о шквале и пыльных бурях

    Пыльная буря, шторм
    Фото: Kazinform

    Штормовое предупреждение объявили 21 апреля в Шымкенте и 11 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В Атырауской и Западно-Казахстанской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

    В Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях ожидается пыльная буря. 

    В областях Улытау и Жетысу, Карагандинской области порывы ветра  будут достигать 15-20 м/с, временами 23-24 м/с.

    В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. В Шымкенте - ветер силой 15-20 м/с. 

    В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь и грозы, на северо-востоке области пыльная буря.

    Во второй половине дня в Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром туман. 

     

     

     

     

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Непогода Штормовое предупреждение
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!