Жителей 11 регионов Казахстана предупредили о шквале и пыльных бурях

Штормовое предупреждение объявили 21 апреля в Шымкенте и 11 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Атырауской и Западно-Казахстанской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях ожидается пыльная буря.

В областях Улытау и Жетысу, Карагандинской области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, временами 23-24 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. В Шымкенте - ветер силой 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь и грозы, на северо-востоке области пыльная буря.

Во второй половине дня в Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром туман.