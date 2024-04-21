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Жителей 11 регионов Казахстана предупредили о шквале и пыльных бурях
Штормовое предупреждение объявили 21 апреля в Шымкенте и 11 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
В Атырауской и Западно-Казахстанской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
В Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях ожидается пыльная буря.
В областях Улытау и Жетысу, Карагандинской области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, временами 23-24 м/с.
В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. В Шымкенте - ветер силой 15-20 м/с.
В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь и грозы, на северо-востоке области пыльная буря.
Во второй половине дня в Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром туман.