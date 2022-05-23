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      Акмолинская область

    Жителей 10 регионов Казахстана предупредили о шторме

    23 Мая 2022, 19:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром 24 мая на севере, западе Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 м/с.

    Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточной, днем в центре, на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, востокеи в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, днем на западе, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области - ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, днем на большей части области - 15-20, порывы 25 м/с.

    На севере, западе Северо-Казахстанской области о жидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на юго-западе области - туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

    24-25 мая в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Погода
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