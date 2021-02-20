Жителей нашей области потрясла страшная трагедия - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагедия, произошедшая в городе Жанатасе Сарысуского района, вызвала широкое сочувственное обсуждение жамбылцев в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня жителей нашей области потрясла страшная трагедия, - написал на своей странице в сети Facebook аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. - Пожар в жилом доме в городе Жанатасе унес жизни пяти маленьких детей. Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области У. Жазылбеком. На место происшествия выехали прокурор области Н. Абдиров, начальник департамента полиции Ж. Сулейменов, начальник департамента по ЧС Е. Момбаев», - написал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона подчеркнул, что пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь.

«Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей», - написал он.





Напомним, 19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых.