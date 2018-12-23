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Житель ЗКО убил трех человек и поджег их тела
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - После тушения пожара в частном доме в Западно-Казахстанской области были обнаружены тела трех человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам начальника отдела полиции Теректинского района Нуралана Дуйсенгалиева, несчастный случай произошел в селе Федоровке 21 декабря.
Около 23 часов поступила информация о возгорании в частном доме по адресу: улица Межколхозная, 2/2.
На месте тушения пожара были обнаружены тела трех человек: двух женщин и одного мужчины.
По горячим следам 22 декабря в 3 часа ночи был задержан 45-летний мужчина. По факту преступления начато досудебное производство по статье 99 части 2 УК РК (убийство двух и более человек).
По словам сельских жителей, задержанный мужчина проживал в этом доме. Он жил с хозяйкой дома в гражданском браке. Он подозревается в убийстве трех человек и поджоге.
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