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Житель ЗКО убил трех человек и поджег их тела

23 Декабря 2018 15:35 293
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Житель ЗКО убил трех человек и поджег их тела

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ  - После тушения пожара в  частном доме в Западно-Казахстанской области были обнаружены тела трех человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам начальника отдела полиции Теректинского района Нуралана Дуйсенгалиева, несчастный случай произошел в селе Федоровке 21 декабря.

Около 23 часов поступила информация о возгорании в частном доме по адресу: улица Межколхозная, 2/2.

На месте тушения пожара были обнаружены тела трех человек: двух женщин и одного мужчины.

По горячим следам 22 декабря в 3 часа ночи был задержан 45-летний мужчина. По факту преступления начато досудебное производство по статье 99 части 2 УК РК (убийство двух и более человек).

По словам сельских жителей, задержанный мужчина проживал в этом доме. Он жил с хозяйкой дома в гражданском браке. Он подозревается в убийстве трех человек и поджоге.

 

 

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, МВД РК,
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Перевод:

Гульмира Байзакова

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