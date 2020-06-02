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Житель ЗКО сжег свой автомобиль после того, как сбил насмерть мужчину

2 Июня 2020 11:42
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Житель ЗКО сжег свой автомобиль после того, как сбил насмерть мужчину

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла в декабре прошлого года на автодороге Уральск - Желаево, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал «Мой ГОРОД».

Как рассказал руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов, в декабре прошлого года водитель автомашины ВАЗ-2112 ехал по автодороге Уральск-Желаево и сбил 63-летнего пешехода, который переходил дорогу. Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшему, водитель скрылся с места происшествия. Мужчину доставили в травмпункт городской многопрофильной больницы, однако от полученных травм он скончался не приходя в сознание.

«Найти водителя удалось не сразу. Зная об уголовной ответственности за содеянное, он сжег свою машину и «залег на дно». В лесном массиве в районе карьеров поселка Желаево было обнаружено сгоревшее транспортное средство марки ВАЗ-2112. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статьям 345 УК РК « Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия », - сообщил Махсудхан Аблазимов.

Преступником оказался 38-летний житель ЗКО, который признался в содеянном. В настоящее время досудебное расследование окончено и дело передано в суд.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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