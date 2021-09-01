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    13:00, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Житель Жаркента инсценировал разбойное нападение на себя самого

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматинской области разоблачили подозреваемого в инсценировке разбойного нападения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ночью 30 августа в дежурную часть Панфиловского РОП обратился 40-летний житель города Жаркента с заявлением о совершенном на него вооруженном разбойном нападении и похищении свыше 2 млн тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч. 3, п. 4 УК РК.

    Прибывшим на место преступления стражам порядка, потерпевший сообщил, что 30 августа вечером, его у подъезда встретили двое человек в масках и, угрожая пистолетом, проникли в его квартиру. Там связали мужчину и похитили два миллиона пять тысяч тенге, находящихся у него на хранении. Данные деньги являлись резервными средствами предприятия, в котором он работает администратором.

    Следственно-оперативная группа в составе следователя, сотрудников УКП ДП Алматинской области и ОКП Панфиловского РОП, занимаясь раскрытием преступления, показала профессиональную работу. Анализируя полученную информацию они обнаружили ряд нестыковок и противоречий в показаниях допрошенного. В течение нескольких часов полицейские изобличили его в заведомо ложном доносе и, прекратив дело о разбойном нападении, возбудили дело по ст. 419 ч. 3 УК РК.

    Подозреваемый давший признательные показания пояснил, что потратил полтора миллиона тенге на развлечения и праздный образ жизни. Желая скрыть этот факт, он инсценировал разбой. Теперь ему грозит уголовное наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. До избрания меры пресечения, он, в соответствии со ст. 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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