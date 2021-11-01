Житель Жанаозена осужден за организацию незаконного игорного бизнеса

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса.

Гражданин К. Агисов расположил персональные компьютеры под видом аппаратов для лотерейных игр по адресу город Жанаозен, микрорайон Рахат-1, улица Саяжай, здание 42.

Всего изъято более 30 единиц необходимой техники для азартных игр.

Агисов Қожахмет приговорен к году ограничения свободы.

«Уважаемые граждане! Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в Агентство.

Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78. Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk/ Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/», - добавили в агентстве.