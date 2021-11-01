РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:42, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Житель Жанаозена осужден за организацию незаконного игорного бизнеса

    None
    None
    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса.

    Гражданин К. Агисов расположил персональные компьютеры под видом аппаратов для лотерейных игр по адресу город Жанаозен, микрорайон Рахат-1, улица Саяжай, здание 42.

    Всего изъято более 30 единиц необходимой техники для азартных игр.

    Агисов Қожахмет приговорен к году ограничения свободы.

    «Уважаемые граждане! Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в Агентство.

    Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78. Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk/ Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/», - добавили в агентстве.

    Теги:
    Закон и право Суды Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!