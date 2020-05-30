Житель Жамбылской области украл кабель стоимостью почти в 1 млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Украв дорогостоящий кабель, похититель из Мойынкумского района стал миллионером – правда, ненадолго, мошенника уже задержали полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции Мойынкумского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнего жителя села, подозреваемого в краже кабеля.

В Мойынкумский отдел полиции обратился директор одного из товариществ с ограниченной ответственностью района с заявлением о краже 200-метрового дорогостоящего кабеля.

«Как оказалось, кабель хранился в сарае похитителя, общая сумма ущерба составила более 977 тысяч тенге, поскольку дорогостоящий электропровод был произведен во Франции и привезен в Казахстан спецзаказом. Кабель был изъят как вещественное доказательство. По данным фактам ведется досудебное расследование по ст.188 ч. 1 УК РК «Кража». Подозреваемый полностью признал свою вину», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что хищения телефонных кабелей в Жамбылской области раскрываются местной полицией всё чаще. Значительный ущерб злоумышленники наносят национальному телекоммуникационному оператору АО «Казахтелеком». Так, ранее были задержаны 29- и 32-летние жители областного центра, подозреваемые в совершении серии краж телефонных кабелей.

Проверяется их причастность к восемнадцати кражам, по которым компании нанесен ущерб на сумму более трех миллионов тенге.

По статье 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества» предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (2 651 000 тенге). Либо виновный может быть наказан в виде исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.