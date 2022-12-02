Житель Жамбылской области пытался реализовать свыше 230 кг наркотиков

2 Декабря 2022, 21:07

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе совместной спецоперации по пресечению каналов сбыта наркотиков сотрудники жамбылских департаментов полиции и Комитета национальной безопасности задержали подозреваемого в хранении и сбыте наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, задержанный проживает в Меркенском районе.

«Департамент полиции и департамент КНБ Жамбылской области в результате совместной разработки провели спецоперацию по пресечению канала сбыта наркотиков. Задержан 43-летний гражданин с более 230 килограммами различных наркотических средств, которые он намеревался сбыть на территории области», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено 19 мешков с наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом 231 килограмм 916 граммов, а также наркотическое средство «гашиш» весом 2 килограмма 300 граммов. Также изъяты 2 сита и аппарат, предназначенный для измельчения растительного вещества.

Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Мекренского района.

«По факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». За совершение преступления предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества», - сообщили в пресс-службе ведомства.