Житель Жамбылской области хранил два мешка наркотических средств

6 Декабря 2022, 05:12

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по пресечению каналов сбыта и хранения наркотиков проводят сотрудники департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в предпесковой зоне Байзакского района задержали 46-летнего местного жителя.

На месте задержания при осмотре близлежащей территории в двух мешках обнаружено наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом более четырех килограммов.

«По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 296 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». За совершение данного преступления предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города Тараза, уточнили в правоохранительном ведомстве.

Как сообщалось ранее, 1 декабря департамент полиции и департамент КНБ Жамбылской области в ходе совместной спецоперации по пресечению канала сбыта наркотиков задержали 43-летнего гражданина, который собирался сбыть на территории Жамбылской области более 200 кг различных наркотических средств. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено 19 мешков с «марихуаной высушенной», а также «гашиш» весом 2,3 кг.